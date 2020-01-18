北市立委選舉雙帥對決結果，國民黨蔣萬安勝出連任，民進黨吳怡農雖落敗卻人氣大爆棚，被視為未來台北市長參選熱門人選。星座老師唐綺陽爆料，兩人都是土象魔羯男，形象應該都硬梆梆，但其實他們充滿魅力，內心世界反差很大。

說起目前政壇藍綠最紅的男性，絕對非蔣萬安、吳怡農莫屬，而他們恰恰都是魔羯男，從顏值、學歷到星座……，兩位帥哥互尬比較，還真有不少巧合。

唐綺陽在官網上分析「魔羯男這樣就是喜歡你」，指出魔羯男作為土象，好像應該都硬梆梆，但其實他們還挺爛好人又有魅力的，這反差實在有點大⋯。

唐綺陽說，魔羯男最明顯的特色就是不太可能真的主動，如果你對他好一分，他會回敬你三分，與他在一起最重要的關鍵字就是「舒服」二字。

工作對魔羯男來說，可是生命中重要的事。在工作上儘量不要干涉他，他會努力奮鬥有所成就、賺很多的錢。

唐綺陽認為，魔羯男就是暖男，心地非常善良。他一向有求必應，對朋友極好，好到可以有女的朋友，而這也是魔羯男身旁總是有鶯鶯燕燕的關係。但她打包票，即使魔羯男的大腿被人家坐，他的心可能還是清純的，因為他不好意把人家趕下來。

(中時電子報)