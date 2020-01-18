新年伊始，除了科技股獲得資金明顯關注外，年報行情也悄然展開。有分析指出，隨著越來越多的公司披露2019年業績預告，投資者可以從績優角度選擇成長行業進行配置，就目前來看，醫藥、食品飲料、商業貿易等板塊年報業績預喜占比高。

《金融投資報》指出，春節前2019年快報陸續披露，有利於優質醫藥標的上揚。目前是配置2020年看好個股最佳窗口期，消費與器械仍將是2020最佳方向。選股思路方面，西南證券分析師朱國廣表示，其一對於真頭部標的，調整幅度有限。擇機布局恆瑞醫藥、葯明康德、邁瑞醫療、長春高新、康泰生物、智飛生物等龍頭；其二尋找估值低、位置低、有邊際變化的子行業龍頭標的，重點推薦羚銳製藥、智飛生物、美年健康、樂普醫療等。

食品方面，在2018年底低估值、低預期背景下，維持較好盈利穩定性的食品飲料板塊在2019年漲幅領跑全市場。民生證券分析師於傑表示，展望2020年預計食品飲料板塊仍將保持相對穩定的收入及盈利增速，儘管相比2019年增長小幅降速是大概率事件，但是行業分化趨勢將持續，龍頭公司憑藉綜合優勢搶奪大部分的增量市場及部分存量市場進而維持更強的業績穩定性，各個子行業市場集中度將有望持續提升，這一情況同2019年並無太大差別。

(旺報 )