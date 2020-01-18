2019年美股中概股整體表現不及美股大盤，到了2020年，形勢有了變化。據Wind資料，截至1月16日的11個交易日中，逾7成美股中概股上漲，近6成跑贏美股大盤。

展望後市，機構對中概股走勢持樂觀態度，認為在中國製造業增長回升、經濟增長走穩預期下，中概股整體將在2020年實現較好盈利，週期、科技、消費是機構看好的三條投資主線。

與2019年相比，在2020年初的11個交易日中，美股中概股表現出加速趕超美股大盤的強勁勢頭。

據Wind資料，在240檔美股中概股中，2019年有100檔實現上漲，占比41.67%。美股最具廣泛意義的標普500指數2019年累計上漲28.88%，中概股中同期漲幅超過該指數的僅有49檔，占比僅為20.42%。

到了2020年，中概股整體加速上漲。在截至1月16日的11個交易日內，有169檔中概股上漲，占比逾7成，同期標普500指數漲幅為2.66%。有134檔中概股在今年初11個交易日內跑贏標普500指數，占比近6成。

(旺報 )