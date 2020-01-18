「2020小願遊清水」18日登場，協會邀請大家春節走春探訪祕境。（清水小願文化創意協會提供／陳淑娥台中傳真）

「花海小路造飛機展」是隱藏在台中清水眷村文化園的祕境，清水小願文化創意協會18日舉辦「2020小願遊清水」，邀請中港高中國中部美術班以「造飛機故鄉在清水」為題，結合彩繪飛機群農路、花田地景作藝術裝置，加上彩繪棧板牆介紹空軍七聯隊圖文，讓「花海小路造飛機展」知性美感兼備。

清水小願文化創意協會表示，「花海小路造飛機展」是學生彩繪農路並用PP版摺出500架紙飛機，飛舞在花田、林間；從小願市集往繪本館農路兩側花田，紅、白、黃、藍色的大型飛機圈，漫步如天空步道彩繪飛機群農路，眺望遠處懷舊眷舍及花田，紙飛機隨著風搖曳美不勝收。

協會理事長謝淑惠指出，空軍發動機製造廠、降落傘製造廠1949年遷台於台中清水，成為全台製造飛機的故鄉，邀請親子春節來清水眷村，重拾童年記憶，築夢造飛機。

在眷村活動中心旁的林間，綠色紙飛機的大同心圓圈，走進其中，百架紙飛機圍繞，俯仰綠意、愜意輕鬆；美術班學生楊晴渝說，在農路畫飛機時，不自主地哼著，造飛機造飛機，來到青草地⋯⋯班上同學都好快樂的塗鴉！

「2020小願遊清水」開幕式包括立法院副院長蔡其昌、市議員陳廷秀、楊典忠及王立任、中港高中校長周文松、港藝中心主任徐珮鈴、梧棲區長溫國宏等均出席，一起以實際行動支持在地文化活動推廣。

另外，「小願郵清水」明信片也供民眾於活動中索取，鼓勵郵寄推廣春節小鎮輕旅行，一系列8張明信片分別介紹清水眷村文化園區風光，包括海灣繪本館、小願市集、寄風冊店、小路造飛機等，歡迎寄給親友或收藏，都是值得珍藏的在地文創紀念品。

(中時 )