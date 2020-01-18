送豬迎鼠！下周就是農曆春節了！今（18日）有近千人湧入竹林山觀音寺提前感受過年氣氛。「財團法人林口教育基金會」在在竹林山觀音寺鶴齡交誼中心送出200個百元紅包，現場也邀請書法家揮毫寫春聯，並讓民眾免費索取。當日也頒發孝悌楷模與勵學獎助學金、書法比賽優勝獎金等授獎人數達百人。大小朋友歡喜領獎外，寒冬中也品嚐主辦單位貼心準備的油飯、熱湯圓、薑湯，暖心也暖胃。

林口竹林山觀音寺是當地著名景點，不僅香火鼎盛，外觀建築古色古香。

林口竹林山觀音寺是當地著名景點，不僅香火鼎盛，外觀建築古色古香，前後庭園的設計也融入觀音傳說、各種花草樹木在各個季節爭奇鬥艷。今日觀音寺也湧入民眾提前賀新春。

「財團法人林口教育基金會」每年在新春在這舉辦「春聯書法比賽」，今年已是第七屆，今日同樣有很多在地學子參加。行雲如水、入木三分，一筆一畫寫下中華文化最美麗的藝術。

基金會也特邀書法家在現場揮毫！金鼠年春聯至少送出千幅。

不僅書法比賽精彩，基金會也特邀書法家在現場揮毫！金鼠年春聯至少送出千幅，前來感受春節氣氛的民眾不乏眾多外縣市觀光客，書法大師更是「即興發揮」，為每一位來排隊的民眾寫出融入鼠年意義的春聯，而且千幅春聯全是「客製」皆無重複。

當日還頒發孝悌楷模與勵學獎助學金。（主辦單位提供）

當日還頒發孝悌楷模與勵學獎助學金、書法比賽優勝獎金、林口分局員警子女獎學金、林口圖書館購書基金，還發出鼓勵學子多元發展的特殊才藝優異獎勵金，授獎人數達百人。

林口教育基金會董事長盧珍真熱心林口在地公益。（主辦單位提供）

林口教育基金會董事長盧珍真認為，台灣教育應該以品德養成做為教育初衷，因此成立孝悌楷模與勵學獎助學金時，只要孝順父母、努力向上，都具備申請資格，並不特別限制學業成績，也特別為具備特殊才藝的學子設立獎勵金，藉此鼓勵才藝優秀的孩子，找到一片天。新北市副市長謝政達也特地前來為學子頒獎。

參加春聯書法比賽的學子相當專注寫書法。（主辦單位提供）

「財團法人林口教育基金會」自90年成立後，對於林口區學子的教育、才藝、品德推廣有眾多實質貢獻，受惠學子計有數百人。送春聯、發紅包不只是林口區最令人耳熟能詳的活動，且年年都有數以百計的外縣市民眾慕名而來共襄盛舉。

竹林山觀音寺新春活動也將展開，觀音寺公園前的花朵也陸續盛開了。

此外，竹林山觀音寺新春活動也將展開，從初一（1月25日）～初十六（2月9日）都有越南雜技團表演。在初十五（2月8日）元宵當天還有猜燈謎拿好禮、創意手作DIY。屆時觀音寺公園前的櫻花也盛開了，歡迎大小朋友來這感受鼠年暖暖過節氣息。

(中時電子報)