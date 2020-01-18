太魯閣號今（18）日發生一起誤撞電車線事故，導致太魯閣號的駕駛室及列車車窗都碎裂，導致有1,570人受到影響，而類似事故也在幾個月前發生過，卻年11月8日時也因電線劣化掉落，導致列車根本來不及反應就撞上，導致將近1公里長的電線損壞。

台鐵企業工會文宣組長、駕駛吳長智表示，在大約2個月前，也就是11月8日時，他駕駛太魯閣號就發生類似事件，當時經過花蓮和平站發現前方有異物，不過已經來不及反應就高速撞上，連帶將1公里長的電線扯壞，最後經過調查，發現是該處處橫渡線區分絕緣器使用過久劣化之後掉落在鐵軌上，才會造成意外。

不過才隔2個多月，今日又發生類似事故，吳長智則表示，這就顯現出台鐵電務人力不足、技術斷層嚴重的問題，因為工作起薪低，工作時間都是夜間，導致沒有人願意久留。

而工會也有一直在反應維護時間太短的問題，台鐵產業工會秘書蕭農瑀表示，自從普悠瑪翻車事件後，就有報告指出台鐵的大部分設備老舊、超過使用年限等問題，希望蔡政府能從鐵路養護、人力預算等方面來解決根本問題。

(中時電子報)