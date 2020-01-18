年關將近，莊競程有感於弱勢族群需要更多關心與鼓勵，支持善心人士捐物資與年節紅包。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

迎接農曆新年，台中市北、北屯區第10屆綠營立委當選人莊競程，18日邀請書法家徐本億揮毫書寫「天官賜福」春聯，讓民眾免費索取，沾沾喜氣，並參加茂盛醫院舉辦「關懷貧困寒冬送暖慈善」活動，新的1年，莊承諾，未來不分黨派真心服務，結合地方民代作伙打拚，讓人民生活過得更好。

莊競程服務處表示，今年適逢鼠年，最近接到許多民眾來電詢問，是否有印製鼠年春聯，為提供服務，服務處邀請書法名家揮毫寫春聯，免費贈送民眾，希望民眾在迎接新年到來時，為政壇新人莊競程加油，大家與福同行，好運1整年。

書法家徐本億表示，「天官賜福」4字春聯，字體屬於行楷，使用銅版紙、霧膜加局部上光，防水材質，美觀大方，共印製2萬張，由莊競程與民進黨市議員曾朝榮共同聯名，向大家賀年，期盼上天賜福，好運降臨。

近來天氣轉冷、農曆新年將屆，莊競程有感於弱勢族群需要更多關心與鼓勵，支持善心人士捐物資與年節紅包，呼籲外界共襄盛舉，並鼓勵弱勢族群對於社會給予的關懷，以自立自強回報，他在中央努力，打造台中幸福城市。

(中時 )