2020大選結束，台灣民眾黨拿下5席不分區立委，第三大黨從時代力量變成台灣民眾黨，民眾黨上午請公督盟到民眾黨黨部替5位準立委上課，祕書長張哲揚表示，未來不分區立委，連續2個會期遭公督盟評鑑為觀察名單，將開除黨籍，並喪失立委資格。

民眾黨不分區立委未來適不適任，祕書長張哲揚指出黨內三規定，一是連續兩個會期遭公督盟評鑑為觀察名單，二是重大人事案違反黨團決議，第三是重大法案若違反黨團的決議3次，就是不適格，將遭黨開除。

張哲揚強調，希望我們的立法委員，到立法院能夠莫忘初衷，保持從政的初心，不要被汙染，跟黨的價值不一樣。張哲揚說，因民眾黨沒有參與立法院的實際運作，沒有標準，而公督盟是公開的機構，才採用公督盟的評鑑，這三點也是當初所有列不分區名單候選人同意。

賴香伶認為，民眾黨想說定義新政治，進到國會等於廣義的公務，是服務國家，我們黨意是公開、透明、紀律、財政效能進到國會，希望在國會裡面努力的工作，所以在黨團裡面，對於從政黨的黨員要求紀律服從 這是第一個大家形成共同認可的精神。

賴香伶說，至於說重要法案或者是在重要人事，不關鍵少數也要發揮關鍵的價值，所以這樣的一個要求，或者是在被公督盟的評鑑，都代表了我們期待我們是新政治的第一個小的力量，但是要發揮我們團隊的精神、合作的精神。

(中時 )