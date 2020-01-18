侯怡君加入民視、公視《鏡子森林》第二季主演媒體總編輯「愛總」，是個善用姿色與手腕獲取消息的心機女，連劇中前男友都摸不清她真實想法。侯怡君表示，自己蠻喜歡「莊愛玲」這個名字，她形容說「這名字鏗鏘有力、但又帶點柔性的女性特質」。 戲裡侯怡君拍跑步戲，讓跟拍的導演吳宗叡「仆街」，侯怡君忍不住說「他真不知道我速度這麼快，我可以追上計程車」。

侯怡君私下是運動狂，參加過三鐵、超鐵，劇組把這特質寫入角色，「他們知道我喜歡運動，所以才有戲裡晨跑這件事」。她解釋角色「莊愛玲生活規律，早上她一定去晨跑，晨跑路上她會去餵流浪貓；從這一點可以看出她個性反差非常大。這也是蠻有趣的地方」。

一場跑步衝刺追車戲，攝影師在摩托車上對著侯怡君拍，侯原本希望導演吳宗叡一旁看螢幕就好，但導演自告奮勇表示有在打棒球運動，可以跟著跑。侯怡君於是要導演「稍微保持距離」，沒想到開拍後，侯怡君卯起來衝刺，「導演你不知道我多能跑，而且跑多快，在結果跑的過程，有點肉肉的宗叡導演整個人仰馬翻；因為他我們再重跑一次」。

侯怡君也說，「導演不知道我的速度這麼快，我是要跟上一部摩托車的。其實這不是我的最高紀錄，我曾經要跟一部車子，然後沒想到那部計程車，還開的比我慢這樣」，讓劇組咋舌驚嘆她超強體力。也因為侯怡君「跑太快」，侯怡君提到每次的跑步戲說，「我都有戴計步器，大概要跑5、6公里，才會把那2、3場戲收掉」，她忍不住笑說「戲裡面跑的量這麼大狀況下，把我的體力訓練得很好」。

劇中她為衝點閱率用盡手法、不計代價，還製造劇中演市長的柯叔元被強吻畫面，以搶登新聞頭條，也惹來同事們反彈。侯怡君也說，「我覺得她可以不顧一切、甚至可以犧牲生命，都在所不惜」。侯怡君拍攝前請益了很多媒體主管朋友，她認為當中困難的地方是「不管肢體語言，或記者的專有名詞，都要演得到位、講得精準，還有處理新聞的即時感、緊急氛圍需要精準掌握」。

拍完《鏡子森林》，侯怡君慶幸自己不是記者，她有感地說「他們有許多灰色地帶要去面對。我這樣一個戲劇角色的揣摩雖然無法深刻體會，但它讓我更了解媒體人、記者辛苦的地方」。也說「我很榮幸可以幫助記者說說他們平常不敢說的，他們的困難點在哪，我們幫你演出來了」。《鏡子森林》第二季於18日起，每週六晚間9點在公視播映2集，每週日晚間10時民視播出。

(中時 )