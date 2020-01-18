大陸電影春節檔即將來臨，對於二級市場的投資者來說，憑藉往年經驗，預售大幕掀起之時，影視傳媒板塊將成為確定性較高的投資方向，或迎短線爆發機會。據《證券日報》報導。

值得一提的是，《中國女排》、《唐人街探案3》、《囧媽》、《姜子牙》、《緊急救援》、《急先鋒》等影片已經定檔。

根據公司參與度來看，萬達電影、光線傳媒、中國電影等公司名列其中。

事實上，春節檔不僅吹響國內外大片的集結號，更成為資本市場的狂歡地。隨著人們生活水準提高，很多人都會選擇去電影院觀看影片，相關產業鏈的上市公司會因為票房的累計增長成為題材熱點的代名詞，從而提振公司股價。

市場人士認為，2020年春節檔影片品質可期，多家上市公司參與制片增加業績彈性。此外，受到春節效應影響，每到歲末年初影視傳媒板塊均有一波上漲行情。

從近3年春節期間影視傳媒板塊市場表現來看，《證券日報》根據大智慧資料梳理發現，2017年至2019年春節前5個交易日，影視傳媒板塊期間累計漲幅分別為：2.38%、-1.34%、-4.13%，後5個交易日期間累計上漲分別為：2.06%、5.72%、5.89%。

(旺報 )