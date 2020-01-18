此次總統大選韓國瑜的貼身隨扈林政宏因五官神似港星吳彥祖而意外爆紅，被網友稱為「特勤吳彥祖」，而日前林政宏將個人IG帳號公開，讓粉絲追蹤，並透露未來動向，讓國安高層相當困擾。對此，國安局官員透露，林政宏將先回歸原單位第一警官隊，截至目前未納入警衛室名單中。

林政宏爆紅後，維安單位原希望他能維持一貫，不多做回應，做好安全工作即可；但日前林政宏將個人IG帳號公開，讓粉絲追蹤，還透露自己未來動向，更有粉絲替他設立粉絲專頁，將林政宏執勤及私下照片上傳，讓維安高層備感困擾，並私下抱怨他違反低調原則，「自己在前面秀，裡面幫他在後頭溝通善後」。而18日韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡將她與林政宏及另一名特勤人員「林佑威」的合照PO上臉書，同樣也對特勤單位造成困擾。

據了解，維安高層認為林政宏已經違反特勤人員安全保密守則，未來將不會負責準副總統賴清德維安警衛室工作，而是會到機動支援性質的卸任元首任務，且頂多負責「外圍」的警衛勤務。

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(中時電子報)