楠梓區後勁國小「2020 Sports Camp JAPAN 雙語足球冬令營」18日找來日本沖繩足球教練團，搭配文藻日文系學生進行中日雙語足球技術教學。除了運動之外，小球員也藉此體驗精彩的沖繩文化。
冬令營由教育局指導，台灣思動邦主辦，後勁國小協辦，18日起一連兩天，推出雙語沈浸式足球教學。冬令營分為田徑與足球兩部分，田徑由過去曾獲得世界大師田徑錦標賽（World Masters Athletics）冠軍的選手所創立「沖繩田徑CLUB（運動員工房）」成員擔任指導教練。足球則由隸屬於日本職業足球聯賽「J.League」的「FC琉球」職業足球隊成員擔任指導教練。教練全程以日文上課，配合文藻大學的日文系學生在旁協助翻譯，帶來最原汁原味的足球訓練方式。
高雄市教育局副局長陳佩汝表示，教育局全力支持該校雙語營計畫，也另外補助16名偏遠學校的孩子能下山參與冬令營。
台灣思動邦也安排日本沖繩文化及觀光講座，讓小朋友們除了運動之外，也能更進一步了解沖繩文化，學習沖繩相關知識。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。