楠梓區後勁國小「2020 Sports Camp JAPAN 雙語足球冬令營」。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

楠梓區後勁國小「2020 Sports Camp JAPAN 雙語足球冬令營」。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

楠梓區後勁國小「2020 Sports Camp JAPAN 雙語足球冬令營」18日找來日本沖繩足球教練團，搭配文藻日文系學生進行中日雙語足球技術教學。除了運動之外，小球員也藉此體驗精彩的沖繩文化。

冬令營由教育局指導，台灣思動邦主辦，後勁國小協辦，18日起一連兩天，推出雙語沈浸式足球教學。冬令營分為田徑與足球兩部分，田徑由過去曾獲得世界大師田徑錦標賽（World Masters Athletics）冠軍的選手所創立「沖繩田徑CLUB（運動員工房）」成員擔任指導教練。足球則由隸屬於日本職業足球聯賽「J.League」的「FC琉球」職業足球隊成員擔任指導教練。教練全程以日文上課，配合文藻大學的日文系學生在旁協助翻譯，帶來最原汁原味的足球訓練方式。

高雄市教育局副局長陳佩汝表示，教育局全力支持該校雙語營計畫，也另外補助16名偏遠學校的孩子能下山參與冬令營。

台灣思動邦也安排日本沖繩文化及觀光講座，讓小朋友們除了運動之外，也能更進一步了解沖繩文化，學習沖繩相關知識。

(中時 )