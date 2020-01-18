屏縣府選在119消防節前夕，集合消防、警察、環保、衛生以及體育發展中心在屏東市區進行大型嘉年華式踩街遊行，而因恰巧行經正在舉辦學測的屏東女中，縣長潘孟安貼心叮囑大家「調為靜音、安靜走過」。（謝佳潾攝）

屏縣府選在119消防節前夕，集合消防、警察、環保、衛生以及體育發展中心在屏東市區進行大型嘉年華式踩街遊行，而因恰巧行經正在舉辦學測的屏東女中，縣長潘孟安貼心叮囑大家「調為靜音、安靜走過」。（謝佳潾攝）

119消防節前夕，屏縣府集合消防、警察、環保、衛生以及體育發展中心在屏東市區進行大型嘉年華式宣導踩街，而因遊行隊伍恰巧行經正在舉辦學測的屏東女中，縣長潘孟安貼心叮囑大家「調為靜音、安靜走過」，以最高品質預祝大家過好年。

「屏東好過年系列活動－宣導踩街逗陣行」18日下午在屏東市區熱鬧展開，千人踩街隊伍中，有可愛的小小消防員、氣派的消防車、雲梯車及熱情的森巴鼓隊等，陣仗非常浩大有氣勢，但因遊行路線途經正在舉辦學測的屏東女中，原本聲勢浩蕩的隊伍立即轉成靜音。

東女中距離遊行隊伍出發地約100公尺遠，屏東縣長潘孟安考量到考生狀況，在遊行隊伍整隊時，不時提醒大家要放低音量，尤其經過學校時要「調為靜音、安靜走過」，千萬不要打擾到學生作答題目，而他此話一出，不僅深獲在場民眾認同，大家也都遵守約定做到了。

屏縣府選在119消防節前夕，集合消防、警察、環保、衛生以及體育發展中心在屏東市區進行大型嘉年華式踩街遊行，而因恰巧行經正在舉辦學測的屏東女中，縣長潘孟安貼心叮囑大家「調為靜音、安靜走過」。（謝佳潾攝）

「素質太高了！」在旁圍觀遊行的民眾見到隊伍說安靜就安靜，直呼屏東人就是高素質，還有人稱，原來最高品質靜悄悄是這麼貼心的舉動，讓原是宣導的遊行，意外成為素質踩街。

屏縣府選在119消防節前夕，集合消防、警察、環保、衛生以及體育發展中心在屏東市區進行大型嘉年華式踩街遊行，有可愛的小小消防員、氣派的消防車、雲梯車及熱情的森巴鼓隊等，預祝大家過好年。（謝佳潾攝）

(中時 )