截至目前，已有910家公司發布2019年業績預告，其中559家預喜，占比61.42%。目前，年報行情全面開啟，呈現多點開花局面。東北證券研究總監傅立春表示，目前市場資金相對活躍，與年報相關的熱點較多。業績具有高增長性和行業高景氣度的個股具備持續上漲的可能性。

910家披露2019年業績預告的公司中，559家預喜，預喜比例為61.42%。其中，略增172家，扭虧107家，續盈20家，預增260家。

已披露業績預告的公司中，632家公司披露了具體業績資料，按淨利潤上限計算，合計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為3350.57億元，平均每家5.3億元。淨利潤居前的公司中，金融、汽車運輸、畜牧、食品飲料行業占比較大。

淨利潤增幅方面，483公司預計淨利潤同比增長超過10%，其中344家超50%，204家超100%，19家超500%，7家超1000%。

(旺報 )