米可白（後排左起）、岳虹、高宇蓁、方文琳、林千鈺、李沛綾，謝承鈞（前排左起）、曾子益、方大緯。

方文琳（左）與李亮瑾。

米可白與高宇蓁站台。

方文琳穿禮服出席發表會。

星友們到場，方文琳感動掉淚。

新書全數所得將做公益。

方文琳（左起）、桃園市長鄭文燦、本藏師父。

本藏師父友人（左起）、本藏師父、蔡英文總統的親姊、本藏師父友人。

方文琳與釋本藏師父聯合推出新書《琳聽覺者的聲音》，今（18日）新書發表會現場吸引眾多粉絲及藝人好友們到場，包括謝承均、高宇蓁、林千鈺、米可白等。

封麥後鮮少發聲、長期投身公益的二姊江蕙，為善總不欲人知，此次一聽說情同親妹的方文琳出了公益心靈新書，除了在自己的臉書力挺，江蕙也低調地自掏腰包購入100本以行動支持，方文琳知道之後很感恩，也感動不已。

藝人朋友為了給方文琳驚喜，事前都故意說有事，她今天一看到藝人好友驚喜現身，激動到掉淚，大家在現場一人送一句祝福給她。謝承鈞（仔仔）1個月前就請好假、李沛綾是全家特地從台中北上力挺、李亮瑾也在簽名環節現身，充當小粉絲。

總統蔡英文的親姊姊也到現場，念出總統的賀電詞，現場溫馨。本藏師父表示，在鄭文燦市長的推動之下，宏願大千世界也響應兒少教育發展政策，照顧弱勢、愛護兒童，新書銷售所得將全數捐給兒少發展基金會，讓弱勢兒童在未來發展的路途上得到多一點的幫助，多一點的支持。

2度披上婚紗禮服的方文琳，搭著結婚進行曲入場，她表示每個女人都夢想一生中能披上婚紗，在她的生活裡「有過了」，更因為工作關係穿上無數次的婚紗。以前很多人問她「真正結婚時穿上婚紗怎麼會有感覺呢？」方文琳回說：「心情上當然不一樣」。

她說，再度為自己的人生2度披婚紗，這次沒有感覺前面是一條未知道路，反倒是清清楚楚、扎扎實實的知道「宏願大千就是我往後將定下來的心家」。本藏師父表示，希望藉由這次活動為社會傳達安定的力量，也在潛移默化中影響、改變每一個人心靈，「心要靜，才能時時自我觀照，教育不侷限在學校，也在家庭與社會當中」。

(中時 )