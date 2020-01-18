高雄市長韓國瑜選後首度開直播，18日傍晚在臉書拜早年，呼籲台灣社會恢復和諧，過年期間不妨暫停討論政治，讓家庭成員再次相親相愛；他也大力宣傳高雄燈會，特別是藝術家用廢棄塑膠料製作的「愛之鯨」，保證讓大家眼睛為之一亮。

韓國瑜下午5點開臉書直播，吸引1.4萬人線上觀看，他先向網友拜早年，金鼠年祝福大家平安、幸福、快樂。

韓國瑜表示，銷假上班之後這段時間，他安排很多拜訪，包括春安演習、勞軍、探視身心障礙弱勢族群、與獨居老人圍爐，也到區里感謝守望相助的志工們。

他說，投票後很多好朋友情緒激動，有痛哭流涕的、睡不著覺的、胃口不好的，他也接到不少電話關心，更知道很多家庭為了選舉結果吵起架來，他感謝大家的關心支持，很多僑居地華僑、台商回來投票、卻失望回去，希望他們平穩心情，做好工作。尤其世代之間的衝突很大，他特別拜託每個人，一定要和睦相處。

韓國瑜提到，曾有一個得道的人告訴他，一生中最珍貴的是家人之間相親相愛，若政治上意見不一樣，他建議這段時間試試看暫時不要討論政治，過年期間大家討論健康、功課、去哪裡玩都很好，政治太熱不是好事，選完要回歸祥和社會，他再次呼籲每個家庭成員大家相親相愛，過個好年，之後重新衝。

他也趁機宣傳1月29日初五即將展開的2020高雄燈會藝術節，今年高市觀光局結合各界資源，規畫7塊不同的燈區，相當有看頭，也邀請曾在比利時表演的2位藝術家，用高雄廢棄塑膠料創作海上裝置藝術「愛之鯨」，化腐朽為神奇，非常值得大家來看。

韓國瑜說，相關同仁用了好大心血來呈現燈會，希望海內外觀光客來高雄玩，分享快樂與喜悅，「保證讓大家驚艷，這個我們非常有信心！」

對於支持者，韓國瑜請大家放心，他一直很堅定，好好推動市政工作，不會鬆懈，保證市民朋友過平安、快樂的農曆春節，是市府此時此刻最主要的目標。

(中時 )