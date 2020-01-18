大選期間負責韓國瑜貼身維安任務的保六警官林政宏，因外型酷似藝人吳彥祖，人氣至今不減，但日前他因將自己的IG改為公開帳號，好讓「粉絲」能追蹤後，外傳引起長官關切，認為違反特勤人員安全保密守則，決定將他調職，改派「外圍」任務。但國安局特勤中心表示，只是「歸建」回原單位而已，外界勿過度解讀。

據悉，林政宏被媒體報導、獲選特勤中心月曆主角後，大量粉絲想追蹤其ＩＧ，林後來乾脆改設為公開，讓粉絲都能知道他的動態。昨（17）日他才在IG限時動態透露，自己的任務不因選戰結束而中止，是到19日才結束。外傳這些舉動看在長官眼裡，被認為特勤人員雖有使用IG的自由，但不應與工作有關，「既然想當網紅，就不該負責機密任務」。

不論如何，對於外傳林政宏可望轉任副總統賴清德維安團隊一事，國安局特勤中心官員透露，根據流程，大選維安任務編組結束後，相關人員本就會歸建回原單位，因此林回到原隸屬的第一警官大隊很合理，而該單位的工作就是負責單純的外圍警戒任務。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)