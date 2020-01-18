在台灣師範大學任教多年的馮翊綱應邀擔任彰化縣書香獎座─與大師有約講座演講人，現身分享「發揚吾笑精神-- 談喜劇與幽默」。（謝瓊雲攝）

在台灣師範大學任教多年的馮翊綱應邀擔任彰化縣書香獎座─與大師有約講座演講人，現身分享「發揚吾笑精神-- 談喜劇與幽默」。（謝瓊雲攝）

彰化縣文化局規畫2020書香彰化─與大師有約講座，今年首場講座18日在彰化演藝廳登場，請來「相聲瓦舍」創辦人馮翊綱談喜劇與幽默；大選後許多人很興奮、也有人失意落寞，他強調政治是一時，呼籲大眾抱持幽默的態度，做好自己，活出生命的格調。

馮翊綱引龍應台的話自嘲是「失敗者的下一代」，父親是小龍女的同鄉、出生終南山下，出身自黃埔軍校，母親則是東北人，隨著外祖父、父親打敗仗來到台灣，主持漢聲電台「軍中之聲」。兩個家庭從大陸到台灣生下他，從小講母語的他卻與本土腔調格格不入；要他講台語「答嘴鼓」又不夠輪轉，直到遇上宋少卿，兩人合作把喜劇、相聲和說話的表演藝術，發揮到極致。

彰化縣長王惠美（左起）親自出席聆聽演講，並頒贈感謝狀給相聲大師馮翊綱。（謝瓊雲攝）

馮翊綱從歷史、文化出發談喜劇的意義、幽默的本質，並舉元朝書畫家趙孟頫為例，雖為宋朝宗室之後，卻善於畫蒙古人喜愛的馬，懂得「政治正確」、當官仕途平順；然而政治只是一時的，只有好的藝術創作，能穿越時空繼續流傳下來。

彰化演藝廳座無虛席，聽講民眾滿滿。（謝瓊雲攝）

他解釋，幽默不是講出來好笑，逗大家笑就是幽默，而是一種嚴謹的生活態度，認清自己、找出自己獨一無二的特色，活出生命的品質與格調，部不管別人怎麼待你，才是真幽默。講座尾聲他也接受聽眾提問互動，並進行簽書會，其最新劇作《謊然大誤》榮獲2018台灣文學獎創作類劇本金典獎。

到場聆聽演講的彰化縣長王惠美表示，馮翊綱老師是相聲大師，在台師大教授多種戲劇課目，「台上十分鐘、台下十年功」，透過大師豐富的經驗與口才，相信鄉親一定能從中獲取很多心得。

王惠美說，為了讓鄉親就近親近大師，邁入第13年的「與大師有約」系列講座，今年攜手泰山文化基金會、健生實業公司，每個月一場、共12場，首度巡迴全縣八大區演講，參加講座者有精美小禮物，集滿3場次戳章還可參加摸彩。

文化局表示，演講人除了馮翊綱，還有旅遊文學作家張國立、實力派演說家高志斌、新聞主播眭澔平、生動詼諧書寫大自然的苦苓、自然觀察作家劉克襄、編劇小說家楊富閔、大學校長李家同、心靈勵志作家戴晨志、形象管理專家陳麗卿、專職作家駱以軍、長期關注自然教育的親子專家李偉文等人。摸彩獎品包括電視、烤箱、抱枕等，場次時間、地點詳情可上文化局網站「最新消息」查詢，網址http：／／www.bocach.gov.tw。

彰化縣文化局「2020書香彰化─與大師有約」講座，每月各一場，巡迴全縣八大生活圈。（文化局提供／謝瓊雲彰化傳真）

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