小球（莊鵑瑛）今年在音樂路上邁入第12年，近日上狼谷競技台《Game什麼東西》演出小短劇，有著靦腆笑容的她笑說：「這一次來發現寫劇本的人原來是我的聽眾，感到很開心。」

小球很開心編劇是她的忠實聽眾。（狼谷競技台《Game什麼東西》提供）

她正忙著籌備新專輯和228演唱會，今年的過年她說會想盡辦法與家人度過，「父母離異，身為單親的孩子會比較辛苦，除夕當天就會兩邊跑，還是要盡子女的孝道。」也提到年節都需要腦力激盪一些事情，例如幫忙訂年菜或者下廚。

小球表示來自單親家庭的孩子會辛苦一些，但她還是盡自己所能照顧家人。（狼谷競技台《Game什麼東西》提供）

隨著她演藝事業的穩定，孝順的她很開心地說給父母的紅包跟著變大包，家人也都會很「大方」地收下紅包，她表示紅包一定會有千的數字，今年應該會有五位數，「不然怎麼對得起家長呢？畢竟都教育我們到大，我也不會想要他們擔心，希望讓家人開心。」

她坦言工作時非常的獨立，而在情感上則是很在乎和依賴身邊的夥伴和家人，「只要在工作上能夠辦到的事情我就會去多做，讓他們對我感到放心，彼此丟出一些安全感，讓大家可以一起往前行，這是我想要做的事情。」

(中時 )