持股還是持現金過節，這是歷年春節前投資者比較關心的問題。2020年春節即將到來，這一問題再次成為市場關注熱點。據統計，近10年來，上證綜指春節後5個交易日有9年累計上漲。

對於上述問題，目前市場看法存在一定分歧，可分為持股派、持幣派和既持股又持幣派。

持股派大多是以歷史資料為支撐。粵開證券表示，春節前後A股大機率會上漲。統計2001年以來，春節前後的漲跌情況，可以清晰看到，A股存在非常明顯的春節行情效應：春節前5個交易日，A股上漲機率達84%；春節後5個交易日，上漲機率達79%，也就是說，持股過春節是一個統計意義上占優勢的策略。

也有市場觀點認為，從流動性和風險偏好角度看，支持持股過節。就宏觀流動性而言，銀行往往在年底控制信貸規模，元旦過後的一季度則是信貸高峰期。就股市流動性而言，經過上年底的業績考核後，基金在一季度進入調倉和建倉的高峰期，增量資金入市機率增加。就風險偏好而言，春節之後重要會議召開在即，政策密集出臺的預期及落地有助於提振市場情緒。

在持幣派中，一方面認為節假日期間，周邊市場存在不確定性，或對節後A股造成一定衝擊。另一方面，則是基於當前市場走勢分析。巨豐投顧認為，在市場預期基本實現下，短期上行動能衰減，且技術面發出階段頂部的信號。

(旺報 )