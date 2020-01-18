曾於1980年代在香港犯下搶劫和槍擊警員等嚴重罪行而有「新賊王」之稱的重犯季炳雄，在香港服刑17年後，於今天刑滿出獄。香港當局安排的車輛接載著季炳雄離開赤柱監獄，前後有多輛警方車輛和機車開路和墊後，戒備森嚴，隨後則有媒體車輛追訪，彷彿電影場景。因他持美國護照，預料被遞解到美國。

據《中央社》報導，現年59歲的季炳雄在廣東三水出生，1980年代偷渡來港，化名關德榮，被外界稱為「新賊王」。

1980至90年代，他多次在港持槍搶劫珠寶金店等，1994年在中環打劫鐘表行與警方在鬧市駁火，導致一名路人中流彈喪生。2001年在警方追捕中槍傷兩名員警，警方發出全球紅色通緝令，懸賞港幣200萬元追緝。2003年12月24日平安夜凌晨，警方精英飛虎隊在九龍油麻地拘捕季炳雄，並查獲一批軍火。之後他被判入獄24年，最終服刑17年出獄。

在同一時期，香港另有兩名惡名遠播的重犯，一人叫葉繼歡，另一人叫張子強，三人並稱「三大賊王」。

葉繼歡生於廣東海豐，其後偷渡來港，在港犯下多起持槍搶劫案，有「賊王」之稱，一度是頭號通緝犯。1996年再次偷渡香港時被捕，下半身中槍癱瘓，1997年在赤柱監獄服刑，2017年病逝。

張子強出生於廣西，4歲時隨父母偷渡來港，後成為香港居民。後涉及多起搶劫運鈔車大案，驚動一時。

張子強還曾於1996年綁架香港首富李嘉誠長子李澤鉅，並腰纏炸彈親赴李家大屋與李嘉誠洽談贖金，最終勒索了10.38億港元(合台幣40.5億元)。一年後再綁架香港第二首富、新鴻基地產主席郭炳湘，勒索了6億港元(合台幣23.4億)。1998年初，張子強在大陸被捕，同年底被槍決。

報導說，葉繼歡、季炳雄和張子強的不法行為多次成為香港電影題材。

(中時電子報)