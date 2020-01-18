民進黨在總統、國會雙雙大勝後，再度完全執政，據了解，目前府院人事以穩定為前提，暫時不會進行人事調整，蔡英文總統則可望在520後兼任民進黨主席，由於民進黨正副祕書長羅文嘉、林飛帆完成階段性任務請辭，民進黨中央一級主管等人事將面臨改組。

知情官員透露，目前府院人事都沒有要調整，勝選後以穩定為前提，目前執政團隊成員都是在原來的崗位上努力工作，繼續打拚。

有媒體今天報導，總統府祕書長陳菊將卸職休養，由即將卸任的立法院長蘇嘉全接任，對此，總統府發言人張惇涵今天表示，今天有關總統府、立法院、行政團隊相關人事的報導，內容純屬憑空杜撰，請各界莫受不實訊息誤導。

在蘇內閣方面，行政院長蘇貞昌選後依憲政慣例提出內閣總辭，獲蔡總統慰留，蘇揆也批示全體閣員留任繼續「衝衝衝」，不過，在520之前，蘇內閣有可能進行局部改組。

而民進黨人事的改組，則是勢在必行，尤其是在520之後蔡總統兼任民進黨主席，由於黨祕書長羅文嘉辭職幾成定局，勢必要尋找新的祕書長人選，蔡總統兼任黨魁後對黨的人事也可望有一番新思考。

對於蘇嘉全卸任後去處，行政院長蘇貞昌今天表示，蘇嘉全是很好的人才，他現在是立法院長，未來蔡總統在新的任期必有新的人事布局，尊重總統的安排。

(工商 )