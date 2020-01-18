對於有人建議內閣人事改組可向對岸釋出善意，行政院長蘇貞昌今天表示，台灣是主權獨立的國家，台灣人民剛剛用選票肯定了蔡總統的施政，蔡總統展開連任，必有一番新布局、作為，不用其他國家指指點點。

有媒體今天報導兩岸決策核心人士表示，在五二○之前，政府唯一能向對岸釋出的善意是內閣人事改組，而對岸能釋出的包括恢復陸客來台自由行、團客人數放寬、鬆綁台辦官員訪台等，現在球在對岸，只要北京願意釋放善意，相信蔡總統會接。

蘇貞昌上午參加「2020屏東熱帶農業博覽會」開幕，會前接受媒體採訪對於此一報導的看法時，作上述表示。

另外，對於推動高雄市長韓國瑜罷免案，如果成立後相關作業經費不夠時，中央是否會協助，蘇貞昌指出，選舉、罷免是人民的權利，人民要行使各種權利，中央選舉委員會都會因應；中選會是獨立機關，如果有需要中選會自會考量，妥善因應。

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