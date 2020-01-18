喜馬拉雅山17日發生雪崩。外交部今天表示，經駐印度代表處向尼泊爾登山協會查證獲告，目前確認僅有4名韓國人、2名雪巴人送醫治療，其餘國籍的登山客都平安；駐處與相關單位保持聯繫。

「喜馬拉雅時報」（The Himalayan Times）報導，尼泊爾喜馬拉雅山安納布爾納峰（Annapurna）發生雪崩，至少3名台灣登山客遇到雪崩；另有4名南韓人士失蹤。

對此，外交部發言人歐江安向中央社記者表示，經駐印度代表處向尼泊爾登山協會查證獲告，目前確認僅有4名韓國人及2名雪巴人送醫治療，其餘國籍的登山客都平安。尼方今天已派遣直升機前往山區接載87名的各國登山客下山；外交部及駐印度代表處將與尼泊爾相關單位持續保持聯繫。

知情人士指出，這87名各國登山客應包含台灣旅客。

外交部提醒，民眾前往尼泊爾登山時務必隨時注意天氣及個人身體狀況。若在尼泊爾遇急難事件需要協助，可撥打駐印度代表處急難救助電話+91-9810-502-610，或撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095。

(中央社)