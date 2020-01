總統蔡英文一周前高票連任,但「論文門」卻愈燒愈旺,連大陸學者也加入討論!出生於河南洛陽的史丹佛大學博士石毓智,目前在新加坡國立大學社會科學院擔任終身教職。他近日在其部落格(博客)發表〈LSE公開否認蔡英文的博士學位〉一文,另外也寄給旅美教授林環牆,林環牆18日在其臉書公布。石毓智批蔡英文無信,台灣社會縱容,結局如何,大家可以拭目以待。

石毓智文中表示,此次大選蔡英文獲得800多萬選票連任,美日官方第一時間祝賀。然而蔡英文和蔡政府最想要的應是英國倫敦政經學院(LSE)賀電,因為這可以進一步澄清過去一年裡一直極度困擾她的「博士門」事件。可是左等右等,至今沒有等來LSE官方賀電。1月15日,LSE官方網站發表一篇沒有署名的新聞(news),該報導開頭如下:

Former LSE PhD Law student Dr Tsai Ing-wen was re-elected for a second term as the president of Taiwan on 11 January 2020. Dr Tsai, who will serve for a further four years as president, received a record 8.2 million votes, representing 57 per cent of the votes, with her closest contender receiving 39 per cent.

石毓智說,開頭5個詞Former LSE PhD Law student是字斟句酌出來的,就是公開否認蔡英文是他們大學的博士。這裡有兩個關鍵詞PhD student和former。按照英美教育制度,獲得博士要經歷3階段:PhD student、PhD candidate、PhD。註冊為以讀博士為目標的學生那一天算起,就可以稱為PhD student(博士生),甚至剛開始修課就可以這樣稱呼;PhD candidate(博士候選人)是指完成所有課程要求,只剩博士論文一項有待完成者;PhD則是拿到博士學位者。

另一關鍵點是,PhD是一種資格認證,不能用時間詞former(前)修飾。比如某人在牛津大學獲得博士學位,他任何時候都可自稱牛津大學博士,但不能說是前牛津大學博士。然而PhD student是一種經歷,可以加上former來修飾。

石毓智說,一方面,LSE不發賀電給蔡英文,另一方面在官方網站僅僅稱認蔡英文是他們以前的博士生。這就是公開否認蔡英文一直以來聲稱在英國倫敦政經學院獲得博士學位的說法。至於新聞稿上用Dr.稱呼蔡英文,這在西方是一種禮貌稱謂,相當於Sr.或Ms等,任何人都可以自己選擇。比如買飛機票時,售票員往往會讓你選擇是Dr.或者Sr.,沒有任何實質意義。

石毓智引孔子之語「人而無信,不知其可也」、「民無信不立」, 首任新加坡總理李光耀也說「一旦縱容不誠信的人掌政,國家就完了」,蔡英文的博士學位造假,是領導者無信;800多萬人投票支持一個學位造假者,是大眾縱容無信。這樣的社會如何「立」,又怎能避免「完蛋」的結局,大家可以拭目以待。

(旺報 )