國民黨前黨主席吳敦義為敗選辭去職務，日前除孫文學校總校長張亞中宣布參選主席外，被點名的還有前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、立法委員江啟臣及蔣萬安等人，甚至還傳出黃復興黨部醞釀再提名吳敦義回任黨主席。其中在韓國瑜參選期間不遺餘力的周錫瑋，雖然未鬆口參選，但其陣營已展開聯署作業，格外引發關注。

根據國民黨公告黨主席補選作業規定，1月30、31日領表，2月3、4日登記，3月7日投票。國民黨代理祕書長曾銘宗表示，黨中央人事布局希望有新的聲音、人員進來，黨務主管人事將依業務做適當調整，目前確定行管會主委邱大展、革命實踐研究院長林火旺同意留任，而文傳會與組發會主委則還在覓才，預計下周三通過新的人事案。

周錫瑋在選後臉書曾發文，國民黨不能再繼續黨主席獨大的領導模式，要讓各階層、各方面的代表來集體領導，更貼近民心，實際反映老百姓的聲音，呼籲未來黨主席在任期內，不參選、也不擔任任何公職，單純的作一個輔選人、抬轎者，唯一任務：就是讓國民黨再次獲得台灣人民的信賴、再次證明有執政的能力，所以打掉重練，是對付國民黨這個「百年老妖｣唯一的辦法，要請大家陪著國民黨重生、為中華民國的民主法制努力！

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(中時電子報)