中國深圳一名母親用腰帶將患有躁鬱症的女兒活活勒死，因女兒經常情緒失控表示要將自己的3歲弟弟殺了，母親長期活在壓力當中，才會失手將女兒勒斃。近日法院也依故意殺人罪，判她5年有期徒刑。

綜合陸媒報導，事發於2018 年 5 月 27 日凌晨，父親載著女兒阿麗前往醫院急救，並向醫生表示女兒自殺了，但仍未搶救成功。經調查才發現，阿麗並非自殺，而是被媽媽用腰帶勒斃。

據了解，這名媽媽阿惠是家庭主婦，因丈夫工作忙碌，自己家務繁忙，加上又和女兒阿麗不太親密，且女兒從職校畢業後，阿惠也沒找到適合的工作，因此經常宅在家。2014年開始，阿惠和丈夫發現女兒經常脾氣暴躁，精神似乎不太正常，經醫院診斷，阿麗患有強迫症及中度躁鬱症。

後來阿惠意外懷孕，生下了一名兒子，讓老年得子的夫妻倆相當高興。但女兒的病況越發嚴重，開始出現自殺撞牆的行為，住院治療效果也不理想。女兒出院後，不好好吃藥，強迫症和躁鬱症更加嚴重，不僅半夜會反覆洗手、在清晨4、5點洗澡，還發脾氣要父母天天陪著她，甚至想用枕頭悶死3歲的弟弟。夫妻倆雖想再將女兒送去治療，但阿麗威脅若是叫救護車，她就要將弟弟殺死，讓阿惠心驚膽戰。

某日，阿麗的躁鬱症再度發作，在家門口踢門怒吼，並要求今晚就把弟弟送走，不然就要將他殺死，阿惠一時情緒失控，拿出腰帶將女兒活活勒斃。案發後，阿惠也主動自首。

經法院審理，考量案情特殊，且阿惠也主動認罪，依法減輕判刑，最後依故意殺人罪，判她5年有期徒刑。

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(中時電子報)