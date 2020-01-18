永齡基金會捐贈一部全新復康巴士結苗栗縣無障礙關懷協會，苗栗縣長夫人蔡麗卿〔左五〕親臨捐贈儀式。〔陳怡樺提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南最美鎮代陳怡樺〔右〕，牽線永齡基金會捐贈新的復康巴士，基金會執行長劉宥彤〔左二〕特地前來與苗栗縣長夫人蔡麗卿〔右二〕一同主持捐贈儀式。。〔陳怡樺提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣無障礙關懷協會所有的復康巴士車齡高達25年，經常故障待修，日前，竹南最美鎮代陳怡樺得悉後，向永齡慈善教育基金會爭取牽線下，獲得基金會捐助一部全新復康巴士，並在18日上午，利用關懷協會在竹南龍山社區活動中心辦理寒冬送暖活動中，正式贈送移交協會使用，讓弱勢身障者能獲得更好的交通服務。

據陳怡樺表示，日前她從無障礙關懷協會處得知，協會所有的多功用途復康巴士車齡已高達25年，經常故障待修，目前協會經常服務的會員有150人，急需新的復康巴士來服務弱勢殘障朋友。

身任永齡慈善基金會苗栗親善大使的陳怡樺得悉後，立即向基金會反映爭取，獲得基金會的同意採購一部全新的復康巴士，並利用18日上午，無障礙關懷協會在竹南龍山社區活動中心，舉辦寒冬送暖活動的機會，正式將巴士捐贈給無障礙關懷協會。

在捐贈儀式中，永齡基金會執行劉宥彤也特地前來參加，另外，苗栗縣長夫人蔡麗卿、竹南鎮長方進興等人都到場，無障礙關懷協會對在過年前夕能收到這份大禮，相信能夠為弱勢身障朋友提供更多服務。

(中時 )