美國和南韓近來關係不怎麼好，從美國駐南韓大使哈里斯（Harry Harris）蓄起八字鬍遭南韓社群媒體圍剿，被批評不顧南韓人民感受。此外，南韓政府擬開放公民經第三國赴北韓旅遊，哈里斯也要求這項計畫須與美國諮商，引發南韓總統府今天公開抨擊哈里斯，表示他的發言「非常不當」。

英國廣播公司（BBC）報導，日裔的哈里斯2018年出任美國駐南韓大使後，發言多次惹毛南韓人，近來八字鬍造型更成為箭靶。對南韓人而言，他的鬍子勾起日本1910-1945年殖民統治朝鮮半島的記憶，讓人想起日本殖民時期的總督。當時共8位朝鮮總督，全都蓄八字鬍

哈里斯先前就因要求南韓分擔更多美國駐軍費用而引發兩國緊張關係。而針對八字鬍造型引發的爭議，他則辯稱，不外乎是因為他的血統。63歲的哈里斯在日本出生，母親是日本人，父親是美國海軍軍官。他說：「因為某些原因，我的鬍子成了這裡某些人窮追猛打的點。我受到批評，尤其是社群媒體，這是因為我的種族背景，因為我是日裔美國人。」哈里斯被網友與媒體嘲諷，不是來當美國駐韓大使，而是來當總督的。

哈里斯說，他蓄鬍子是象徵人生進入新階段。哈里斯曾擔任美國太平洋艦隊司令，後來執掌美軍太平洋司令部（USPACOM），40年的軍旅生涯幾乎都沒有蓄鬍子。而蓄鬍象徵他退役轉換跑道，開啟外交新生涯。他說：「我沒辦法長高，頭頂也長不出頭髮，但我臉上能長鬍子，因此我就留了…我想要有所改變。」

被問及是否會剃鬍以緩和美韓緊張關係時，哈里斯告訴《韓國時報》，除非有人說服他相信剃鬍有助於改善美韓關係，否則他會繼續留鬍子。他說：「我理解（日韓）兩國之間存在歷史恩怨，但我不是日美駐韓大使，我是美國駐韓大使。拿那段歷史套在我身上，就只因為我出生的偶然因素，我認為這是一大錯誤。」

平壤（Shutterstock）

另一個讓美韓關係變調的是南韓擬開放公民自第3國赴北韓旅遊。目前還沒有南韓散客自第3國到北韓觀光的先例，但擁有美國永久居留權的南韓公民可以透過旅行社前往北韓旅行。若相關方案上路，未來南韓人可透過大陸等第3國旅行社購買北韓旅遊行程，取得北韓旅遊簽證，上路初期將以兩韓離散家屬的小型探親團優先，接著再擴展至全體國民。

但哈里斯建議南韓政府透過韓美工作小組處理相關事務。南韓統一部發言人李相旻對此指出，制定對北韓政策是南韓行使國家主權，而且赴朝個人遊不屬聯合國對朝制裁事項。青瓦台總統辦公室17日也公開譴責，哈里斯這番言論並不適當。青瓦台官員強調，兩韓合作事務應由南韓政府自己做決定。

(中時 )