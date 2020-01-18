麗寶樂園渡假區Outlet Mall二期盛大開幕，為搶看100元首輪電影，民眾大排長龍。（陳淑娥攝）

麗寶樂園渡假區Outlet Mall二期盛大開幕，為搶看100元首輪電影，民眾大排長龍。（陳淑娥攝）

麗寶樂園渡假區Outlet Mall二期18日盛大開幕，為搶看100元首輪電影，許多民眾大排長龍，台中市長盧秀燕也出席典禮同慶，肯定業者加碼投資台中，帶來就業機會及促進觀光發展。由於一、二期腹地達11公頃、店舖數280家，將是中台灣最大Outlet Mall，年營業額可望達60億元。

麗寶Outlet Mall二期開幕由集團董事長吳寶田親臨典禮，包括台中市長盧秀燕、立委江啟臣、楊瓊瓔、台中市議長張清照、前議長張清堂、前資政廖了以及大甲鎮瀾宮董事長顏清標均出席同賀，現場來賓冠蓋雲集。

盧秀燕致詞表示，麗寶加碼投資台中，除增加在地就業機會，也吸引更多旅客到台中消費，市府也常與麗寶合作帶動地方發展，如跨年活動、2020台灣燈會及2020世界蘭花會議暨展覽等，期盼一起拚經濟，讓台中更美好。

吳寶田表示，麗寶集團接手後至今已達15年，渡假區擁有飯店、賽車場、摩天輪、Outlet Mall一期及二期等，員工人數從過去300多人至今1000多人，麗寶將持續深耕台中、投資台灣。

麗寶樂園渡假區副董陳志鴻指出，麗寶Outlet二期自去年耶誕節開始試營運，迄今來訪遊客已超過60萬人次，創造相當多的消費跟人潮，一、二期腹地達11公頃、店舖數280家，將是中台灣最大Outlet Mall，年營業額可望上看60億元。

麗寶Outlet二期開幕祭出眾多排隊商品，包括秀泰影城首3日百元看電影，超過1萬個坐次，民眾一早趕來排隊搶看；萬寶龍、Swarovski、GUCCI墨鏡1折起，鍋具品牌Tefal指定款平底鍋千元有找；另外，滿3000抽300萬好禮，包括麗寶無敵享樂卡、機票、住宿券等超過百項獎品，超大手筆全家買的划算！

(中時 )