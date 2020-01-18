不比年終有多少，要比給員工多少幸福感。新光金控董事長吳東進18日表示，2019年新光金稅後獲利166.06億元，創新光金創立以來新高，每股稅後獲利1.34元，新光金也趕在17日發放年終獎金，吳東進要求在場員工「今年一起再創獲利高峰。」

新光金今年平均發放5～6個月年終獎金，依個人績效還有超額年終，整體年終明顯比2018年更好，讓員工很「有感」，吳東進表示，現在不是比年終獎金有多少，是要比誰才是幸福企業，新光金會定期舉辦家庭日，運用新光金相關資源，讓員工可全家一起運動、看電影、聚餐。

規劃及興建多年的新光新板傑仕堡陸續完工，其中有新光耗資4,400萬元打造的自有品牌的JX健身俱樂部，吳東進表示，新光金關心員工及保戶、尤其是外溢保單保戶的身心健康，公司先善待員工，也盼望員工提供客戶更增值的服務。

隨著台灣即將步入超高齡社會，配合政府醫動養政策，新北市共有1,032個里，其中有930個里設有銀髮俱樂部，板橋即有113個，吳東進說，新光新板傑仕堡亦打算成為板橋第114個銀髮俱樂部，吸引周邊高齡者來運動、上各種養身課程。

吳東進亦鼓吹提供高齡者工作機會，即台灣目前65歲以上人口有360萬人，仍在工作者只占8％，但日本有35％，這些人有些是還無法退休，有些是不想退休，因為要工作養活自己，而台灣有28萬名外籍照護工，若都能轉為台籍照護工，將可有四大效益，一是降低台灣失業率，二是資金不外流，三是貢獻台灣GDP，四為解決政府長照政策的燃眉之急。

新光金控18日在南港舉辦尾牙，共有近九千人參加；由於訴求養生、運動，所以今年抽獎獎項有許多都與運動、旅行有關，第一大獎是日本MIHO美術館五天四夜之旅，再加20萬刷卡金。

(工商 )