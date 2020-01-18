最近遇大陸冷氣團南下，北台灣氣溫驟降人人有感，為了禦寒，許多民眾依照「洋蔥式穿搭法」將一件一件衣服套上。但日專家指出，穿太多件外套不僅更覺得厚重，還會造成肩頸壓迫，甚至引起頭痛等症狀。其實，比起套上一件又一件的衣服，做重點部位保暖更有效，一位服裝學教授更曝一招「玉米式穿搭法」，強調不用穿太多衣服，一樣具備保暖效果。

根據《早安健康》報導，日本脊骨神經醫學專家檜垣曉子指出，許多人在冬天肩膀易僵硬酸痛，原因之一竟是身上衣物過於厚重導致！尤其厚大衣就是其中一大元凶。當外套太過厚重時，容易壓迫肩膀，如果剛好平常是屬於肌肉量少、易手腳冰冷的族群，就要特別注意。

另外，日本熊本市民醫院神經內科醫師、腦中風專家橋本洋一郎也指出，冬天天氣寒冷，民眾從溫暖的室內走到戶外時，血管會快速收縮，易讓老廢物質在體內滯留，更易引起血液流動不良，造成肩膀等處的肌肉僵硬、疼痛，更可能引起頭痛。

如何保暖比較妥當？專家建議，確實做好脖子、手腕、腳踝處的保暖，著重於大血管外部的保暖更有效果。此外，挑選輕薄合身、透氣的衣物，能預防肩膀僵硬酸痛問題。

●避免衣物過於厚重

檜垣曉子強調，當穿了過多衣物，手臂活動會受限，更意味著肌肉的正常活動受到壓抑，因此她建議選衣服除了要保暖外，也要重視其質料的輕盈。

●衣物不要穿太緊

許多人會為了穿起來更凸顯身材，而將外套穿的合身，這可能導致肩線處狹窄，更易讓肩膀周圍緊繃，壓縮活動空間，甚至是血液流通。

●衣物太大件也不好

相反地，如果衣物過大、肩線過寬，或是袖子過長，反而增加無謂的重量，也會使手臂處負擔提高，增加脖子、肩膀周圍的疲勞。甚至長期下來，有可能引起肩膀僵硬酸痛慢性化，。

●服飾設計要合理

若選購的大衣其設計是由後頸及肩膀處來提供支撐力，可能讓脖子後方肌肉的負擔過度增加、更容易感覺到大衣的沉重，建議往後要選購時，著重較能分散衣物重量的設計。

●衣服不用穿太多件，重點在透氣度

日本秋津醫院院長、血管專家、循環器內科醫師秋津壽男認為，考量到透氣性的問題，天冷時最好不要穿太多件！他解釋，如果穿了4～5件以上的衣服，透氣性變得很差，造成悶熱、流汗等問題，正因這樣反而會讓體溫隨著汗水被帶走，更加寒冷。而秋津壽男建議，穿衣重點應擺在有粗大血管經過的部位（如手、腳、脖子等處），利用圍巾、戴手套以及暖腿，能讓保暖效果更佳。

而有關於外套怎麼穿最好，文化學園大學服裝學部教授佐藤真理子傳授「玉米式穿衣法」能避免穿得太厚重。此穿法重點是最外面的外套需買大一點的尺寸，讓衣服最外層和第二層之間的空氣有空間做對流，再經由人體體溫影響而變溫暖，這樣能讓保暖效度提升約20％。

(中時電子報)