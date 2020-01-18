獲得金氏世界紀錄認證的全球最矮、能夠行走的男子馬加爾今天在尼泊爾一家醫院病逝，得年27歲。馬加爾身高只有67.08公分，生前擔任過尼泊爾觀光大使，「他是世界最高峰聖母峰所在國家裡的全球最矮男性」就成為最好的宣傳梗。

We are saddened today to hear of the passing of the world’s shortest man, Khagendra Thapa Magar from Nepal https://t.co/rfedNxxnP8 — GuinnessWorldRecords (@GWR) 2020年1月17日

據馬加爾的朋友表示，他最近一段時間都飽受著心臟病、哮喘和肺炎的折磨。馬加爾2010年度過18歲生日時，首度獲金氏世界紀錄認證為全球最矮可行走男子。

此一頭銜一度被另一名尼泊爾人丹吉（Chandra Bahadur Dangi）以54.6公分的身高搶走。2015年丹吉過世後，馬加爾又成為全球最矮可行走男子。

馬加爾曾訪問超過12個國家，還在歐洲和美國參加電視節目。馬加爾說過：「我不認為自己是個矮子。我是個高大的人，我希望擁有這個頭銜能讓我證明這點，並讓我和家人能有間像樣的房子。」

現在，世界上個子最矮的人是哥倫比亞的埃爾南德斯，他的身高是70.21公分。根據金氏世界紀錄，目前全球最矮的無法行走男子仍是菲律賓的巴拉溫（Junrey Balawing），他的身高僅59.93公分。

(中時 )