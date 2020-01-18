吳定謙日前抽空到日本滑雪。展奕娛樂提供

吳定謙日前抽空到日本滑雪。展奕娛樂提供

吳定謙日前到日本山形縣滑雪，是他第4次到日本滑雪，自認已經熟練到可以不用請教練指導，但因為今年的雪較硬，不像以前細軟，好幾次都不小心滑倒。這次到日本5天，連滑3天的雪，幾乎整天都待在雪場，每天平均滑7小時，什麼美食都沒吃，他說農曆年後將帶爸媽到日本玩，屆時再好好享受美景與美食，新年願望就是每年都可以潛水跟滑雪就滿足。

吳定謙4年前開始接觸滑雪，因偶然在大學同學聚會席間同學聊到從沒一起出遊過，剛好又逢冬天，所以踏上滑雪旅程，並一起添購滑雪裝備。他表示，第一次學滑雪時，教練說因為他比別人高一點，重心容易不穩，一定會摔得很慘，有次因前晚睡覺時落枕、拉到右邊脖子，當天滑雪時不小心滑太快，導致前滾翻，沒想到拉到左邊脖子，意外治好落枕。

他主演的戲劇《國際橋牌社》20日將在friDay影音播出， 戲裡他飾演行政院長林在培的辦公室主任，角色沉著冷靜，腹黑角色戲份吃重，加上對政治不熟悉，演出前劇組安排許多政治課程，了解90年代台灣歷史的來龍去脈。

他劇中與廖苡喬有感情戲，首集就在床上調情激吻，為了展現壯碩身材，開拍前有空檔就到健身房壯肌；但演出時又因壓力過大，自開拍到殺青竟暴瘦6公斤，腰圍從34變30，褲子全都不能穿，還請經紀人陪他去買褲子應急。

(中時 )