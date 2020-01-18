遺愛鄉里，北港鎮民捐贈2輛消防救災車。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮民蔡啟明日前去世，兒子蔡典璁為讓父親遺愛鄉里，捐出父親180餘萬元遺產，購買2輛消防救災車送給雲林縣消防局第3大隊，18日在北港鎮老人會館舉辦捐贈儀式，由第3大隊大隊長陳岳謄代表受贈。

蔡啟明為北港鎮樹腳里里民，年輕時旅外工作，不慎自高處墜落導致下半身不遂，於是回到故鄉休養，其生活均由家屬及里長郭麗雲協助打理，日前蔡啟明去世，子女感念父親生前受到里長及各界幫助，特別將父親遺產捐出並委由郭麗雲安排。

郭麗雲與蔡啟明之子蔡典璁討論捐贈事宜，得知消防局第3大隊的消防救災車已老舊，蔡典璁感念消防人員救災辛勞，同時也希望父親辛苦賺來的每分錢能發揮最大功效，同意捐贈2輛消防救災車，並以祖父蔡河井、父親蔡啟明之名命名2車。

陳岳謄表示，感謝郭麗雲里長促成捐贈案，更感謝蔡典璁的善行，消防隊的救災車已使用20餘年，有了新車的挹注，讓警義消人員在執行救災勤務時更加安全與安心，期望透過此次救災車的捐贈造福更多鄉親。

另外，消防局第3大隊與北港分隊也在北港鎮老人會館舉辦「全民火災避難演練防火宣導暨體驗活動」，內容包括住宅用火災警報器安裝、用火用電安全、滅火器操作、CPR急救體驗等，呼籲民眾平時要建立正確防火常識、做好防火準備，就能減少火災發生的機率。

(中時 )