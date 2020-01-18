失親兒「換我寵愛你」活動，由孩子與獅子會等社團實現家長的心願。（張朝欣攝）

北英獅子會等社團18日在雲林縣北港鎮舉辦「換我寵愛你－親子感恩」活動，請家長寫下禮物心願卡，再由孩子與社團共同完成其心願，藉此增進親子感情，也讓孩子學會感恩、肯定自我。

致力關懷社會弱勢的國際獅子會300D1區北英獅子會，去年由前任會長鐘裘玟號召獅友及親朋好友捐贈愛心關懷車，獲得熱烈回響，今年曹旆宸會長與國際獅子會300D1區總監張秀華，則共同發起「換我寵愛你－親子感恩」活動。

「換我寵愛你－親子感恩」請家長寫下最想要的禮物心願卡，18日孩子送上自己手工創作禮物給家長，還有北英獅子會的心願禮物、普光慈善協會物資、德明牙醫診所林德明醫師與順生藥局藥師洪肇順春節紅包、廣味軒餐館美食餐卷、偉哥上菜外燴，讓家長非常感動。

現場並由北英獅子會吳靜盈 （雲林縣家園關懷協會執行長）帶領芳香療癒自我照顧團隊，教導孩子如何使用精油舒緩家長身心，幫助親子溫馨互動、增加親職溝通與表達機會。

1名家長表示，她最大的心願就是希望孩子平安健康、家庭和樂，看到孩子送上自己製作的禮物，覺得孩子長大懂事了，更感謝北英獅子會等社團寒冬送暖，希望孩子日後能夠回饋社會，讓這份愛心永續傳承。

(中時 )