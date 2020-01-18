口足畫家林宥辰舉辦個展與民眾分享人生奮鬥過程。（張朝欣攝）

雲林子弟林宥辰因意外失去雙手與聽覺，但他不向命運低頭，潛心繪畫與書法成為知名口足畫家，18日在雲林縣北港文化中心舉辦書畫個展，分享「活著就有希望，沒有雙手拭淚就在臉上綻放笑容」心路歷程，並用數十幅作品與鄉親歡慶新春。

57歲的林宥辰出生在雲林縣元長鄉農家，目前旅居台中市，今年在家人安排下特地回到雲林家鄉舉辦個展，數十幅作品包括國畫、水彩繪、油畫、書法，連篆刻印章也難不倒他，吸引上百名民眾前來觀賞。

林宥辰畢業於南榮工專土木工程科，在工地擔任主任時誤觸1萬1000伏特高壓電，雖幸運撿回一命，卻從此失去雙手與聽覺，經過4年休養，他開始用嘴巴咬著畫筆繪畫與寫書法，經常練習到滴流口水、破嘴流血。

如今口足創作已是林宥辰生命的一部分，從書寫心經、大悲咒、畫觀音、書山水、畫花鳥，到口篆刻印章、腳指夾畫筆揮灑油畫，不斷接受挑戰，把人生從黑白變成彩色，不僅作品在國內外屢獲肯定，也出版「1萬1000伏特的火花，林宥辰的生命故事」一書，記錄他的人生奮鬥史。

林宥辰表示，「活著就有希望，沒有雙手拭淚就在臉上綻放笑容」，回想當時發生意外後躺在病床上，腦海裡只有「身體好痛，請神明不要讓我痛了」，也沒有想到失去雙手與聽覺要如何生活，但29年過去了，只要堅持，對生命熱愛，生命終會自己找到出路的。

(中時 )