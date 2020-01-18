雲林縣勞工育樂中心化身為「鵝童公園」。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府與鵝媽媽公司合作，將勞工育樂中心轉型為鵝媽媽「鵝童樂園」，18日舉辦試營運記者會，此案由鵝媽媽公司投1500萬元，除整修育樂中心，並在室外草地增建兒童遊憩設施，導入最新生態共生教育，打造1處親子共遊的新場域。

雲林縣勞工育樂中心變身為「鵝童樂園」，18日試營運由勞工處長張世忠、鵝媽媽公司董事長陳宏杰、縣議員賴淑娞、斗六市長林聖爵等人共同主持，採促進民間參與公共建設（ROT）方案，由公部門與民間企業合作，服務所有的勞工朋友。

雲林縣勞工育樂中心於2008年建置完成，位於斗六市鎮南路與嘉新路路口，緊鄰環球科技大學，環境清幽雅緻，多次成為偶像劇取景地點，除了做為各類教育訓練、會議講授、團康活動場域，也是附近居民休憩的好地方。

勞工處長張世忠表示，雲林縣勞工育樂中心歷經10餘年使用，部分設施已損壞，且排水、照明不足，為了重新整建及再造更優質的公共服務，特別引進民間資金與創意進行活化，2年前與鵝媽媽公司簽訂投資契約，如今已看見美麗成果。

鵝媽媽公司董事長陳宏杰指出，目前室內空間有雲林良品、文創展售，以及茶點輕食區、鵝媽媽清潔系列產品；室外有溜滑梯、旋轉天鵝、打卡熱點及生態池等，為回饋鄉親即日起至過年期間全園免收費，請民眾把握良機入園遊賞。

(中時 )