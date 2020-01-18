立法院昨天完成今年度中央政府總預算協商，預定於20日完成總預算三讀。朝野黨團達成共識部分，將通案刪減1.17％約246億元；沒共識部分，在野黨團提出預算凍結等40案，則保留待院會表決。

109年度中央政府總預算案歲入編列新台幣2兆1,022億元，較108年度預算數增加1,098億元，約增加5.5％；歲出2兆1,022億元，較108年度預算數增加1,042億元，約增5.2％。朝野黨團16日達成共識，通案刪減246億元。

民進黨立院黨團書記長李俊俋表示，109年度中央政府總預算通刪部分246億元，其他另有40案保留事項進行表決，20日院會預期可順利進行，預計中午過後就會完成總預算三讀。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，雖然通刪費用已在16日達成協商共識，但其中包含大陸地區旅費執行率低落、政令宣導預算使用，仍有檢討空間。

曾銘宗指出，促進轉型正義委員會、不當黨產處理委員會等機關都沒有行政中立，黨團有提出預算凍結案，「雖然民進黨選贏，但要提醒他們依法行政」；過去國民黨時代的國營事業董事長出任不得超過65歲，至多68歲，但現在卻有國營事業董事超過70歲，明顯有酬庸性質。

曾銘宗說，雖然有爭議的案子屬於保留項目，但國民黨屆時將在院會祭出甲級動員令，在表決中表達立場。

(工商 )