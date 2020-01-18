泰國一名40歲富二代男子本月初因涉嫌虐殺22歲女友被捕，告發他的是其貼身隨從。最可怕的是警方從嫌犯住的豪宅池塘內竟然發現200多塊人骨，分別屬於不同人，至少還有3名女子受害。

《曼谷郵報》18日報導，現年40歲的富商之子阿披查伊·翁維希特居住在曼谷曼凱區的豪宅裡，去年7月他虐打22歲女友吉柯後，將其裝入鐵箱中活活悶死，指使50歲的跟班查勒姆查將屍體掩埋在家附近的芒果園內。受害者家屬報警吉柯失蹤後，警方上個月找到了她的屍體並逮捕了查勒姆查。據他交代，老闆阿披查伊才是真正的殺人兇手。

然而在挖出吉柯腐爛屍體的同時，警方12月17日又在芒果園發現了另外的肋骨和盆骨，據此推測遇害者不止吉柯一人。本月8日，警方派遣約20名潛水夫進行了歷時5小時的搜尋，從阿披查伊家的後院池塘裡打撈起總共288塊骨骸。這些骨骸被送往錫里拉吉醫院進行檢查，經鑒定其中大部分是人骨。

警方9日以謀殺和棄屍的罪名逮捕了阿披查伊，正計畫排幹池塘的水，以尋找更多證據，因為他們相信至少另有3名女性遇害且身份不詳。除了一把石椅外，池塘裡還發現了一個金屬門，它被粗電線綁住，一頭連接著啞鈴，用來壓住至少一具屍體。儘管這扇金屬門和嫌犯家中的另一扇門樣式尺寸一致，但該地區還有四戶人家也安裝著同款大門，警方將繼續展開調查。

(中時電子報)