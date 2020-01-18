松山高中翁老師雪琴表示，地科難易度適中、鑑別度高，建議未來可以加入實驗操作題、融入實際現象，並增加時事題以及本土環境相關題目。另18、68題談到科學史，值得肯定。

建國中學老師劉玉山表示，生物中間偏易，鑑別度中間偏高。今年圖表題有6題、實驗題2題，考判圖能力，但較缺乏邏輯推理考題；植物學僅2題、演化學僅1題，缺少相關核心概念題。他並建議考題用字遣詞可以更精準，例如第7題「顯微鏡裡的視野一片空白」，不知是清晰的空白還是模糊的空白？另第9題以去年很紅的巴拉刈除草劑入題，融合時事，解題老師相當肯定。

建國中學老師趙君傑表示，化學科考題難易中等，實驗題與圖表題跟去年相當，計算題數適中且不繁雜，整體偏重概念理解與應用，有鑑別度。跨領域題目比去年多，尤其36-40是跨自然四科的題組，有助提升學生統整能力。32題做豆漿結合實驗與生活情境，是素養題；第60題是2019諾貝爾時事題，可貼近化學核心概念。

和平高中老師郭鴻典表示今年物理難易適中，考基礎觀念，注重讀圖，題目普遍有思考性；最後兩題計算偏難，能鑑別考生程度。值得一提的是第38、39題測量清醒與睡眠的腦波圖，相當有趣又有物理基礎觀念；25題談省電燈泡電費計算，是相當實際的題型。

(旺報 )