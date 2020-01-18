警方示範扒手以夾擠方式行竊。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市刑大在年貨商圈進行防扒宣導。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

春節將近，北市包括迪化街、後車站、寧夏夜市等各大商圈，都出現採買年貨的人潮，北市刑大肅竊組18日在西門町商圈進行宣導，示範扒手常用的「夾擠」、「碰撞」及「割包」等招式，提醒民眾多加注意。

北市刑大指出，扒手會先在附近觀察，鎖定目標後，混入人群，兩人一組夾擠目標，其中一人負責推擠，另一人則伺機下手，「碰撞」也是類似手法，其中一人走路不小心擦撞被害人，對方分神時，另一人再趁機行竊，割皮包則是配合夾擠、推擠，以刀片劃開被害的皮包。

此外，扒手常會用報紙雜誌、雨傘、外套等道具，遮掩、擋住被害人視線，也有一類小偷專門在速食店、餐廳閒晃，等被害人去洗手間時，伺機偷走他們暫放在桌上的背包、手機。

警方啟動防竊宣導及巡邏，包括「迪化街商圈」、「台北地下街」、「後車站商圈」、「華陰街商圈」、「艋舺夜市商圈」、「四平陽光商圈」等，針對年貨大街帶來的人潮，由轄區分局規劃執行宣導、另加入刑事警察大隊、保安警察大隊、捷運警察隊支援，針對可疑的扒手、竊賊，適時示警或循線逮人。

警方也呼籲春節期間，民眾舉家外出踏青時，應做好住家防竊措施，重要財物勿放置於家中，或請警方、鄰居協助，避免宵小趁機侵入行竊，造成損失。身處人潮擁擠之場所應提高警覺，一有發現可疑人士或遭竊情事，應立即撥打「10報警，以保護民眾財產安全，安心歡喜過新年。

(中時 )