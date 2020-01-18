田馥甄（Hebe）日前推出新歌〈懸日〉，原訂17日上線的MV卻突喊卡，「那天公布MV會難產，歌迷都很體諒，這4年來他們真的長大了，有些歌迷很可愛，留言說要『保大人』，希望母子均安。」打趣用「胎動說」比喻新專輯已經「開五指」，更透露發行日期，「希望跟我的生日一樣，在春天時推出。」讓粉絲十分期待。

S.H.E前年離開舊東家分別自組工作室，當上老闆的Hebe今（18）日出席隱形眼鏡代言活動時，大方清唱了新歌，更透露好姊妹Selina、Ella聽過後都誇好聽，「呵！呵！呵！呵！她們給我的反應就是很好聽，很感動！」直說新年新希望就是能夠如期的推出五專（輯）、二巡（演），也未否認9月巡演唱進小巨蛋的傳聞。

Hebe出席隱形眼鏡代言活動，開心的與粉絲玩起比手畫腳。（攝影／施岳呈）

受訪時被問到會發多少年終給員工？Hebe透露自家員工工作上都極為盡心盡力，對他們非常感恩，不願明講年終獎金數字，「我覺得現在好的、有默契的員工真的不好找，我怕透露的話，會害怕他們出去被綁架，這樣說有沒有很囂張？」更表示原本也想效法好姐妹Selina、Ella在歲末年終舉辦員工旅遊，無奈正巧忙著籌備第5張專輯，只能暫時取消計畫。

跨年難得沒工作，Hebe透露當天和好姐妹Selina一起看跨年煙火，開心的說：「原來跨年是這種感覺，看著電視，那些人在台上好冷，我在房子吹暖氣，好愉快好舒服。」至於即將來到的農曆新年假期，她則表示會回新竹好好陪伴父母，「他們最開心過年我會回家陪他們，每一年就是過年這段時間會跟他們朝夕相處。」十分孝順。

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(中時電子報)