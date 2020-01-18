由新加坡國寶級導演梁志強編導，是元介、安心亞、納豆、林美秀與辛龍多位台灣知名演員，還有香港、馬來西亞及新加坡的演員陳芷尤、陳俊權以及廖永誼所主演，台灣與新加坡共同合作的賀歲電影《殺手撿到槍》，今天（18日）梁志強導演特別帶著主角群們前往台中舉辦首映會，除了在每場活動皆不缺席的男女主角是元介及安心亞一樣氣勢十足的登場，林美秀也盛裝出席，導演更特別帶著新加坡的班底演員陳芷尤、陳俊權以及廖永誼一同站台，聲勢浩大。

《殺手撿到槍》演員們從手槍中噴美金象徵財源廣進。

《殺手撿到槍》特別前往台中舉辦星光首映會，安心亞和是元介兩人更在服裝上展現巧思，是元介穿上一身粉紅西裝化身電影裡安心亞時時刻刻不忘拿在手上的粉紅手槍，更大膽要安心亞「拿他」，讓一旁安心亞笑得合不攏嘴，而安心亞今日則身穿低胸洋裝搭配牛仔外套化身成女王蜂，展顯十足氣勢辣翻全場。

安心亞提到第二次和星馬劇組合作拍攝，每次都能在不同的導演和演員上吸收新的經驗，而且新馬地區演員感覺都特別樂天，她最喜歡學星馬演員們的說話方式，這兩次的合作她都玩得十分愉快。飾演殺手的是元介則怨嘆因為自己角色要比較穩重的關係，他都無法在鏡頭前跟著大家一起胡鬧，尤其跟納豆對戲時常常被納豆出乎意料之外的表現「驚呆」，說自己憋笑憋到快要內傷了；另外殺手身分也讓他第一次體驗槍戰，印象最深的便是身體中彈的拍攝，需要將血漿和彈孔都埋在左胸，引爆的後座力讓是元介感覺就像被人痛揍一拳，讓一旁安心亞慶幸自己在電影裡的形像只要負責尖叫和逃跑就好，而且拍攝過程都很害怕是元介在爆破的時候靠近他，超怕被他胸前噴射出來的血漿濺到全身都是。

二次演出殺手角色的林美秀，這次飾演組織小頭目，還有辛龍演出他的「搜貨」小幫手，負責提供她彈藥使用，林美秀在電影裡造型多變，身穿紅色背心搭配紫色口紅造型令人印象深刻，林美秀自嘲自己雖然是殺手組織的頭目，卻在電影裡每次都會輸給是元介真的很不公平，等待拍攝的時候還會跟辛龍討論兩個人怎麼會這麼笨，但對於能和新加坡知名導演梁志強合作覺得收穫良多，也是當初吸引她挑戰演出的原因，期待透過「激烈」的變裝呈現，能讓觀眾看到不同以往的她。

安心亞（左起）、是元介、林美秀前往台中進行電影宣傳。

分別從香港、馬來西亞和新加坡來的陳芷尤、陳俊權及廖永誼則對台灣的美食及人情味念念不忘，３人拍攝完電影都胖了一圈，還要穿緊身服裝拍打戲真的很辛苦，陳芷尤對劇組便當讚不絕口，就算當天沒有拍攝都想到現場領便當，這次在電影裡飾演安心亞的保鏢兼好朋友，但戲外其實都是安心亞當姊姊在照顧她，讓她感覺非常暖心；陳俊權則在問路時被台中民眾的熱情帶路所感動，笑稱自己在電影裡有妄想症，才會覺得安心亞和陳芷尤都愛他；廖永誼則三餐都跑便利商店，對超商茶葉蛋有著深刻喜愛的他每一餐都一定要吃兩顆解饞，這次在電影中飾演壞人，能夠盡情的蹂躪其他好人們讓他覺得非常痛快。

這次《殺手撿到槍》眾演員前往台中跟觀眾拜早年，希望新的一年大家都能夠「爽賺100K」財源滾滾來，首映儀式上演員們個手持一把紅色手槍，將片名卡及玩具美金射向空中，喜氣的畫面吸引民眾爭搶，為電影上映祈求好兆頭，象徵新的一年大家都能「賀歲發財好運連連」，電影即將在1/23小年夜上映。

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(中時電子報)