喜馬拉雅山17日發生雪崩，造成外籍登山客受到影響事，經我駐印度代表處洽據尼泊爾登山協會查證獲告，目前確認僅有4名韓國人及2名雪巴人送醫治療，其餘國籍的登山客均平安。

「喜馬拉雅時報」（The Himalayan Times）報導，尼泊爾喜馬拉雅山安納布爾納峰（Annapurna）發生雪崩，至少3名台灣登山客遇到雪崩；另有4名南韓人士失蹤。

外交部發言人歐江安表示，經查僅有4名韓國人及2名雪巴人在這起雪崩意外中受傷，其餘國籍的登山客均平安。尼泊爾今天已派遣直升機前往山區接載87名的各國登山客下山。外交部及我駐印度代表處將與尼泊爾相關單位持續保持聯繫。

外交部提醒民眾前往尼泊爾登山時，務必隨時注意天氣及個人身體狀況。若在尼泊爾遭遇急難事件需要協助，可撥打駐印度代表處急難救助電話＋91-9810-502-610，或撥打外交部緊急聯絡中心電話＋886-800-085-095。

(中時 )