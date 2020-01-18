大陸國家主席習近平於17至18日對緬甸進行國事訪問。期間習近平與緬甸總統溫敏和國務資政翁山蘇姬分別會談。雙方就鞏固中緬傳統友誼，推進全面戰略合作，構建中緬命運共同體深入交換意見，達成廣泛共識。雙方也發表聯合公報，

緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分，支援中方處理台灣、涉藏、涉疆問題的舉措。

新華社報導，18日上午習近平在奈比多與翁山蘇姬舉行正式會談。習近平表示，中緬要加快發展對接，建好經濟走廊。推進兩國經貿合作五年規劃，有效對接發展戰略，落實經貿和產能合作。中緬經濟走廊建設是雙方共建「一帶一路」的重中之重。雙方已經啟動中緬經濟走廊實質建設，要儘快提高兩國人民特別是緬甸民眾的獲得感。

翁山蘇姬再次熱烈歡迎習近平對緬甸國事訪問。她表示，緬方高度珍視緬中友誼，希望繼續做中國的好朋友。習近平這次訪問具有里程碑意義，成果豐碩，將極大深化緬中胞波情誼，促進兩國務實合作。緬方願積極推進緬中經濟走廊建設，全力落實皎漂專案，加快推進交通、能源、產能、人文、邊境、地方等領域合作。

翁山蘇姬表示，長期以來中國在雙邊和國際層面給予緬方寶貴理解和支援，緬甸人民銘記在心。中國的支持不是出於私利，而是為了捍衛公平正義，對於像緬甸這樣的小國格外彌足珍貴。

會談後，兩國領導人共同出席多項雙邊合作檔文本交換儀式，涉及政治、經貿、投資、人文、地方等多個領域。當日，中緬雙方發表了《中華人民共和國和緬甸聯邦共和國聯合聲明》。

(中時 )