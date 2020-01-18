迎接農曆新年，有亮點！台中榮民總醫院與惠康基金會攜手合作，日前在門診大樓入口設置傳統大型燈籠裝置藝術與LED燈飾，適逢台灣燈會在台中市舉辦，亦將台灣大道上的燈節裝飾往上延伸至大度山，點亮台灣大道，冰冷醫療場域增添藝術與溫暖。

台中榮民總醫院院長許惠恒及惠康基金會執行長莊李和，當天點亮設置在門診2樓大廳外的「中區大眾平和添喜樂、榮耀群黎幸福又安康」等字大型燈籠，由點燈者手持火把點燃象徵「爆竹1聲除舊歲」煙火裝置，所有的燈籠及燈飾瞬間亮起，現場的來賓互道恭喜，現場充滿新年歡樂氣氛。

惠康基金會執行長暨中榮社工室主任莊李和表示，惠康基金會與台中榮總攜手合作，致力建構友善醫療環境，今年發揮創意，透過矗立在門診大樓戶外傳統大型燈籠裝置藝術與LED燈，連接台灣大道上的燈會燈飾，除了增添年節氣氛外，也將成為台灣大道上位置最高大型傳統燈籠，成為一大亮點。

台中榮民總醫院院長許惠恒長指出，表演活動與傳統燈籠裝置藝術的啟動，列為台中市藝術亮點之一的台中榮總，又新增了一亮點，看似冰冷的醫療場域中增添了藝術、人文與音樂的溫度，讓台中榮總深化成為一個，為民眾暖心、服務的友善醫院。

(中時 )