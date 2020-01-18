九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心舉辦的第五屆「鬥陣來 聽我們打鼓」，18日在桃園婦女館登場。(寶貝潛能中心提供／蔡依珍桃園傳真)

九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心舉辦的第五屆「鬥陣來 聽我們打鼓」，18日在桃園婦女館登場。(寶貝潛能中心提供／蔡依珍桃園傳真)

九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心舉辦的第五屆「鬥陣來 聽我們打鼓」，18日在桃園婦女館登場。(寶貝潛能中心提供／蔡依珍桃園傳真)

九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心舉辦的第五屆「鬥陣來 聽我們打鼓」，18日在桃園婦女館登場，吸引逾千名觀眾響應，8所小學孩童及桃園市自閉症協進會成員也受邀入場，超過30名的慢飛寶貝賣力演出，感動在場觀眾，掌聲不絕於耳。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷表示，慢飛寶貝和一般孩子一樣，都會有強烈的表演欲望以及被肯定的期待，公演提供身障幼童展現才藝的舞台，也感謝各界的愛心募資，才能成就寶貝們這個小小的夢想，一年的努力練習也有了圓滿的成果。

3歲的瑞瑞患有腦性麻痺，雙腿僵直、僅能依賴輔具或扶物橫走，無法放手自由行走，經醫師檢測也有發展遲緩的情況，去年8月入學後，中心老師和社工在幾次的練習中發現，瑞瑞非常喜歡打鼓，甚至曾經不靠輔具獨自站在大鼓前、拿著長長的鼓棒努力敲打著，讓師長驚異不已，看見瑞瑞臉上掛著燦爛的純真笑容，好像一點也不覺得辛苦。

瑞瑞經過四、五個月的練習，從一開始站不穩、拿不動鼓棒，一直到今天能站上舞台、跟上音樂節奏，瑞瑞的進步讓老師、社工們深受鼓舞，公演孩子的學習成果，也成了大人們的心靈撫慰。

陳美谷說，目前寶貝中心也致力於成年身障者的自立能力養成，於桃園龜山成立了夢想起飛小作所，收托年滿15歲且領有身心障礙證明的「勇寶貝們」，療育經費募集等相關資訊，請電洽寶貝潛能發展中心03-3329319。

(中時 )