六甲恒安宮18日舉辦揮毫贈春聯活動，民眾一大早就來排隊。（恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

六甲恒安宮18日舉辦揮毫贈春聯活動，民眾一大早就來排隊。（恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區恒安宮18日舉辦新年春聯揮毫活動，特別邀請3名插畫家、在地8位書法老師與恒安宮書法班學生，現場為鄉親書寫春聯。活動尚未開始，許多鄉親前來排隊，現場熱鬧萬分。

為了增添廟口春節氣氛，恒安宮提前舉辦贈春聯活動，書法老師蕭清和帶領書法班同學與書法名家當場揮毫，贈送春聯給民眾，民眾可以指定書寫對聯、福字佳句或新春希望，為來年預約一個好兆頭。

今年廟方還以闖關方式讓民眾體驗，分為三關：「春聯單字」、「春聯揮毫」、「春聯彩繪」。其中「創意春聯彩繪」最受民眾喜愛，插畫老師以新年祝賀詞結合可愛的老鼠圖案，在紅包袋、春聯紙上繪圖，將傳統文化融合創新素材，讓在場許多鄉親驚呼「超可愛！想全部帶回家。」廟前人潮不斷，許多長輩帶著家中小孩，一同來參與活動，拜媽祖求平安，拿春聯迎新春。

此次揮毫活動為「庚子年恒安宮新春文化季」揭開序幕，從除夕夜「廟口跨年晚會」到正月十五日「二保半祈安繞境」有一系列精彩活動，歡迎全國各地鄉親一同前來熱鬧，參拜護軍媽，瑞鼠迎春慶好年。

(中時 )