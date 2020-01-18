2020大選，國民黨幾位立委老將全落馬，跌破大家眼鏡。名嘴尚毅夫直指，顏寬恒、沈智慧、李永萍此次之所以會輸，「真的是被浪潮打死」，因選民結構改變了，卻沒有警覺。

尚毅夫在政論節目《平論無雙》指出，國民黨顏寬恒在台中第二選區對上台灣基進陳柏惟，顏寬恒的票其實有增加，他從上次的9萬多票，到這次10萬多票，但是回頭來看一個數據，2016年跟2020年的該選區僅增加2900多人，2016年跟2020年的投票數，增加了1萬6千多票，若顏寬恒增加7千票，綠營卻增加9千多票。

國民黨沈智慧是台中市第5選區（北、北屯區），投票人口數增加1萬1900多票，但投票數增加5萬多票，尚毅夫表示，增加的2萬8千多票，在這個浪潮下，多出來的票大部分會投給誰？民進黨立委郭正亮認為，沈智慧的選區，他有特別去問一個當地人，當地人說增加非常多的外來人口，因那個地方算是台中外圍，比較便宜，鬆動了原本眷村的性質，該選區投票率居然增加9點多趴。

國民黨李永萍則在新北市第12選區對上民進黨賴品妤選區，投票率增加8.87%，郭正亮認為，因新移民大都40歲以下，那裡的房子便宜，所以一句話「真的是被浪潮打死」，選民結構改變了，但卻沒有警覺。

尚毅夫點出，李永萍的票數跟2016年比，並沒有減少，李永萍還大幅增長2萬票；顏寬恒也比上次增加了7千多票，但是卻在此次選舉都輸了。

(中時電子報)